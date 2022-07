Bremer, vertice Toro-Inter: la chiave per sbloccare l’affare. Giocatore talmente convinto…

È sempre stato l'obiettivo numero uno in difesa e adesso Gleison Bremer si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Come riporta La Stampa, dopo settimane di incontri interlocutori con agenti e intermediari, domani toccherà ai vertici di Inter e Torino cercare di concludere il trasferimento. "Appuntamento nel pomeriggio a Milano tra Urbano Cairo e Beppe Marotta per mettere a punto i tanti dettagli che devono essere ancora definiti per la cessione di Gleison Bremer ai nerazzurri".