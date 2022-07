Inter-Torino, domani vertice per Bremer: nuova offerta vicina ai 40 milioni, si chiude

I due club si incontreranno nuovamente per provare a trovare un'intesa per il trasferimento del difensore brasiliano

Fabio Alampi

L'Inter è pronta a rompere gli indugi per Gleison Bremer: il difensore brasiliano, da tempo promesso sposo nerazzurro e primo obiettivo per rinforzare la retroguardia interista, sarà l'argomento del giorno del vertice che andrà in scena domani tra il club di viale della Liberazione e il Torino. Come scrive Tuttosport potrebbe finalmente arrivare la fumata bianca:

"Un assalto partito da lontano, prima dell'inizio del 2022 con il serrato corteggiamento al giocatore, pronto a essere portato a termine, anche per evitare il pericolosissimo inserimento della Juventus. L'Inter domani - o al più tardi martedì? - vedrà il Torino e confida che questo secondo incontro dal vivo dopo quello del 7 luglio, sia quello decisivo e definitivo per portare in nerazzurro Gleison Bremer, miglior difensore dell'ultima Serie A e primo obiettivo per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi".

Pericolo Juventus

"Spinta che, unita alla minaccia bianconera, sta portando la trattativa a una svolta. Domani pomeriggio, dopo i diversi contatti fra i direttori sportivi Ausilio e Vagnati e l'intermediario Busardò, dovrebbero entrare in scena i "pesi da novanta", ovvero il presidente Urbano Cairo e l'ad nerazzurro Beppe Marotta. L'Inter vuole chiudere e ha deciso venerdì di fissare questo nuovo appuntamento per andare a dama e anticipare le mosse della Juventus, entrata in lizza per Bremer una volta perso Koulibaly per sostituire il partente De Ligt.

Scatto obbligato quello di Marotta per non perdere il primo obiettivo per la difesa, nonostante non sia ancora stata trovata un'intesa con il Psg per la cessione di Skriniar. La trattativa per lo slovacco andrà avanti (così come quella per la vendita di Pinamonti con in lizza diverse società), ma l'Inter ha scelto di muoversi per bloccare Bremer, con il presidente Steven Zhang che spera però di incassare presto dei soldi... pesanti dalle cessioni".

Sfondato il muro dei 30 milioni

"L'Inter ha capito di dover alzare l'offerta rispetto ai 30 milioni complessivi offerti dieci giorni fa. [...] Bremer, al di là dei rilanci di molti club, ha scelto l'Inter da mesi (quinquennale da 3.5 milioni). Che non significa che andrà certamente all'Inter, ma aspetterà i nerazzurri finché Marotta e Ausilio saranno "in campo" per prenderlo. [...] Se Inter e Toro troveranno l'intesa o faranno un concreto passo avanti, Bremer attenderà ancora i nerazzurri; se arriverà una fragorosa rottura (Cairo potrebbe voler attendere il rilancio juventino), allora tutto potrebbe cambiare.

La nuova proposta dell'Inter dovrebbe essere sempre con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma la cifra totale si avvicinerà, con i bonus, ai 40 milioni (30 di base?). Da capire se il giovane Casadei sarà inserito come contropartita (7-8 milioni il valore) oppure aggiunto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Basterà per convincere Cairo? In casa nerazzurra si respira ottimismo".