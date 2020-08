Brozovic al Bayern Monaco porta Tolisso all’Inter? CM: “Ecco la verità”

Non solo Milan Skriniar perché anche Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Ad esserne convinta è la stampa croata che parla di ipotesi Bayern Monaco per Brozovic. In Croazia si apre anche ad una possibilità di un potenziale scambio con qualche pedina in esubero in Baviera. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non c’è nessuna trattativa avanzata per Corentin Tolisso: il motivo è semplice perché a centrocampo i nerazzurri stanno già lavorando per Tonali e Ndombele.