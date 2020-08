Mercato Inter, il futuro di Skriniar dipende (anche) da Conte: segnali chiari. E il Tottenham…

Quella di Milan Skriniar non è stata una stagione indimenticabile a tal punto che l’Inter, anche secondo Sky Sport, potrebbe decidere di sacrificarlo per arrivare a Ndombele, obiettivo per il centrocampo del futuro e per il quale Inter e Tottenham trattano uno scambio. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il destino di Skriniar può essere correlato anche a quello di Antonio Conte: i 13′ disputati nelle ultime due gare e la panchina in Europa League col Getafe sono segnali chiari del fatto che lo slovacco non è una priorità dell’attuale tecnico, il cui futuro è però in bilico. “Con Massiliano Allegri in panchina, che è il nome più caldo per il dopo Conte, Skriniar torna in gioco, in quanto è un difensore che piace al tecnico toscano”, commenta calciomercato.com.