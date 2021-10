CM – Brozovic, slitta l’incontro tra agente e Inter per il rinnovo: ora è al bivio

Gli aggiornamenti sul tema rinnovo di contratto del centrocampista croato, in scadenza con l'Inter a giugno

Slitta il summit tra l'Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto. Le parti sono in costante aggiornamento, ma ancora non si sono viste di persona. Ecco le novità in merito da Calciomercato.com: "L'Inter e Marcelo Brozovic ancora non si sono incontrati per il tanto atteso incontro che potrà o non potrà portare al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Un incontro che doveva andare in scena terminata la sosta per le nazionali e che, invece, dovrebbe slittare dopo la sfida di Champions contro lo Sheriff", si legge.