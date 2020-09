SM: “Inter spera in una buona offerta per Brozovic. E oggi può arrivare il segnale più chiaro”

La priorità in casa Inter sul mercato sono chiare, ma per raggiungere determinati obiettivi sarà necessario accelerare con le cessioni. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, i dirigenti nerazzurri devono smuovere il mercato in uscita ed evitare il sacrificio di Lautaro, sperando in una buona offerta per Marcelo Brozovic, che nel test di oggi contro il Lugano potrebbe non partire titolare. Proprio per fargli capire che i piani del club sono altri. E questo potrebbe essere il segnale più chiaro.