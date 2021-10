Inter-Brozovic, summit in vista per il rinnovo: le cifre della nuova proposta

Gli ultimi aggiornamenti di TMW sulla situazione tra i nerazzurri e il centrocampista croato in chiave rinnovo

Inter al lavoro per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. In scadenza al 30 giugno 2022, il centrocampista croato - attraverso il suo entourage - sta trattando il prolungamento coi nerazzurri. Queste le novità da TMW sulla situazione: “Oggi e domani tutte le attenzioni sono verso la gara contro l'Empoli, ma nei prossimi giorni è previsto un summit fra il padre di Brozovic e la dirigenza interista per capire quale può essere il futuro. Sicuramente ci sarà un miglioramento della proposta già spedita negli scorsi giorni: dai 4,5 più bonus l'Inter può arrivare anche intorno ai 5 milioni all'anno, senza però raggiungere la richiesta del centrocampista che ne vuole circa 6. L'incontro potrebbe essere chiarificatore, ma non è ancora detto che sia così, anzi. Possibile che ne servano altri, anche se la forbice va a ridursi”, si legge.