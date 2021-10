Unico e imprescindibile: Brozovic, l’Inter ha in casa un tesoro. E ora lo vogliono tutti

Un giocatore unico. Con caratteristiche uniche. Marcelo Brozovic è una pedina fondamentale e imprescindibile nell'Inter di Simone Inzaghi

che proprio non può fare a meno di lui. Un faro a centrocampo, che detta i tempi del gioco e che protegge al meglio la difesa. Insomma, cruciale. Uno di quei giocatori che vorrebbero tutti, in Italia e in Europa. E non è un caso che, come scrive la Gazzetta dello Sport, con un calciatore così in scadenza di contratto 2022 ci siano tanti club in giro per il continente pronti a dare l'assalto:

"Giocatori in rosa con queste caratteristiche non ci sono e, sempre a pensarci bene, non ci sono giocatori simili in giro per il campionato. Brozovic è insomma il prototipo del calciatore in questo momento ideale (...). Non è un caso che oggi sia diventato un pezzo pregiato del mercato, capace di attirare le attenzioni neppure troppo nascoste di tanti club (...) Oggi è il momento di andare alla ricerca dei centrocampisti centrali, che sanno spostare e far rifiatare la squadra, sono capaci di dare i tempi e di essere decisivi anche in fase di rilancio. Per questo oggi è una fortuna avere un giocatore così".