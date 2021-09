SM – Inter, Brozovic saluta a costo zero? Distanza sul rinnovo, le cifre

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista croato, che ancora non ha trovato l'accordo con l'Inter per prolungare

È ancora tutto da scrivere il futuro di Marcelo Brozovic. Parti al lavoro per il rinnovo di contratto, ma c’è distanza secondo quanto riportato dal sito di Sportmediaset: “All'Inter si lavora per estendere i contratti di Lautaro Martinez e Barella, più un adeguamento economico che una reale necessità visto che non sono in scadenza 2022. Chi invece potrebbe salutare a costo zero tra 9 mesi è Brozovic, sul quale non ci sono novità particolari. Il croato vorrebbe arrivare alle cifre di Calhanoglu ed Eriksen, quindi più vicino ai sei milioni l'anno che ai 5, mentre la dirigenza interista vorrebbe restare sui 4 milioni più bonus”, si legge.