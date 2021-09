Inter, c’è l’offerta di Marotta e Ausilio per Brozovic. “Ma il croato preme su un tasto”

La dirigenza nerazzurra si appresta a trattare il rinnovo del croato che vuole di più visti gli ingaggi proposti a Lautaro e Calhanoglu

"Il croato già in passato ha dimostrato di essere allergico a proposte di rinnovo. Figuriamoci in questo momento in cui la società di viale della Liberazione deve contenere i costi. Il piano di Marotta prevede risparmi superiori al 20 per cento. È vero che le cessioni di Lukaku e Hakimi lo aiutano, ma all’ordine del giorno ci sono anche i rinnovi di altri giocatori di primo piano. A partire da Lautaro Martinez, ormai prossimo a un nuovo sì da oltre 6 milioni a stagione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Forse anche per questo motivo Brozovic parte da una richiesta superiore ai 5 milioni (se non proprio 6), appena strappati (tanto per dirne una) dal turco Çalhanoglu che ha preso il posto di Eriksen. Il nazionale croato preme su questo tasto, mentre Marotta e Ausilio insistono per un patto di fedeltà di almeno quattro anni con un ingaggio da 4 milioni netti più bonus sostanziosi. La trattativa è in un momento di stallo, anche se c’è collaborazione tra le parti. Ma oggettivamente è presto per avventurarsi in previsioni attendibili. La nuova esperienza in Champions League sarà importante per testare ambizioni ed eventuali «distrazioni». Ovviamente il club vorrebbe chiudere in tempi brevi il discorso, ma occorre tanta pazienza per condurre in porto questa delicata trattativa. Epic non è un tipo qualsiasi, neanche su questo punto", chiude il quotidiano.