Mercato, Brozovic e la dichiarazione all’Inter? In Germania convinti: “Il suo amore non ha…”

Recentemente la Bild ha riferito che è probabile che Tolisso rimanga con il Bayern. Il motivo? Il Bayern è atteso da una nuova stagione intensa e Tolisso dovrebbe farne parte. Già nell’autunno dello scorso anno il club tedesco si era guardato in giro per piazzare il centrocampista, ma l’arrivo e il veto dell’allenatore Hansi Flick ha impedito che il giocatore partisse a gennaio. Nonostante queste premesse non è escluso che Tolisso possa partire in questa sessione di calciomercato.

In quest’ottica si è quindi parlato di un Marcelo Brozovic vicino al Bayern Monaco. Il centrocampista nerazzurro aveva pubblicato sui social una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del club nerazzurro. Aggiunge Sport.de alla narrazione del momento, momento che i media tedeschi hanno analizzato con questa sfumatura: “L’amore di Brozovic per l’Inter non sembra essere reciproco. Probabilmente Brozovic non ha futuro all’Inter”.

(Sport.de)