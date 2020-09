Brozovic, ecco il Monaco. Prima offerta da 22 milioni, l’Inter chiede di più per arrivare a Kanté

Il mercato dell’Inter deve passare dalle cessioni. Per poter raggiungere gli obiettivi di mercato, il club nerazzurro deve fare prima cassa. Tra i possibili partenti c’è anche Marcelo Brozovic, sulle cui tracce dopo il Bayern si sarebbe messo il Monaco.

“A Montecarlo è arrivato in panchina Niko Kovac, ex c.t. della Croazia, e su sua indicazione il club ha puntato Brozovic. Un mese fa il Monaco era pronto a offrire 22 milioni, ora valuta la nuova offensiva, con offerta più alta. Del resto gli ultimi mesi di Brozo a Milano hanno segnato una evidente rottura con l’Inter, che non ha digerito le ultime – rumorose – avventure extra campo del croato: dalla patente ritirata per aver bruciato un rosso in pieno centro a Milano, con un tasso alcolico (appena) fuori dal limite, alla scenata al pronto soccorso del San Carlo, dove Brozo aveva perso il controllo scagliandosi contro medici e pazienti dopo aver accompagnato un amico per un malore”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter è a caccia del tesoretto per regalare ad Antonio Conte il sogno Kanté e Brozo è uno dei big sacrificabili per provare poi ad andare in pressing sul Chelsea. La clausola rescissoria del croato – scaduta a luglio – dà comunque indicazioni sul suo valore: 60 milioni. Ma in tempo di Covid tutto va pensato al ribasso e l’Inter lo sa: ecco perché è ipotizzabile che un’offerta da 40 milioni possa bastare per acquistare il croato. Liquidità che aiuterebbe a guardare con fiducia all’ipotesi Kanté, valutato 50 milioni. E infatti i media inglesi hanno giocato un po’ sulla questione, addirittura ipotizzando uno scambio tra Inter e Chelsea. Ipotesi difficilmente percorribile, ma che ovviamente l’Inter vedrebbe di buon occhio. Brozo ha la valigia pronta, il Monaco è disposto al sacrificio pur di accontentare Kovac. E l’Inter ha fretta di incassare per volare a Londra e fare all-in su Kanté”, aggiunge Gazzetta.