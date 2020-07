Inter, Brozovic poco ‘Epic’: anche lui è in discussione. “Ha palesato limiti caratteriali”

Oltre a Milan Skriniar, l’Inter ha iniziato a fare delle riflessioni anche su un altro intoccabile della rosa nerazzurra: Marcelo Brozovic. Il centrocampista, vero pilastro della squadra di Conte, secondo la Gazzetta in questa stagione ha palesato dei limiti caratteriali che hanno messo in discussione anche il suo futuro a Milano:

“Per Brozovic qualche tempo fa erano stati avviati discorsi su un rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio si parlava di provare a eliminare la clausola da 60 milioni (che scade il 15 luglio), allora considerata un po’ troppo appetibile. Oggi la sua quotazione reale può essere un po’ più bassa. Per l’Inter attuale resta spesso indispensabile, ma inizia a venir considerato un futuro in cui Marcelo non sia più al centro del motore. Nei momenti più complessi di questa ultima parte di stagione sono riemersi alcuni limiti caratteriali (…). Un’offerta Epica stavolta potrebbe essere considerata“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)