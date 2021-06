TS – Paredes per Brozovic? Ecco perché l’Inter valuterebbe offerte per il croato

Stando al quotidiano sportivo l'argentino potrebbe arrivare nell'ambito della trattativa per Hakimi

Il quotidiano sportivo TuttoSport questa mattina ha parlato della trattativa che il PSG ha messo in piedi con l'Inter per prendersi Hakimi. Nel pacchetto, il club parigino starebbe pensando di inserire Leandro Paredes . Per il giornale tornerebbe utile in caso di addio di Brozovic .

"Nel caso dovessero arrivare offerte per il croato verrebbero valutate con moltissima attenzione dall’Inter non fosse altro perché il suo cartellino. È a bilancio per appena ottocento mila euro, questo vuol dire che praticamente tutto quanto incassato rientrerebbe alla voce plusvalenze. Il ruolo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi è fondamentale ma Paredes sarebbe un’ottima controfigura del croato", si legge sul giornale. In controtendenza rispetto a quanti parlano del croato come di un possibile punto di riferimento per il neo tecnico nerazzurro.