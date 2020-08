“Inter, Brozovic può andare al Bayern con Perisic”. Marcelo piazza like: tifosi furiosi

Una giornata non felicissima, sui social, per Marcelo Brozovic. Che, dopo aver risposto in maniera stizzita a un tifoso nerazzurro che lo invitata nemmeno troppo gentilmente ad andarsene, si è reso protagonista di un altro gesto che, di sicuro, farà discutere il popolo interista. E che lo allontana sempre di più dall’Inter.

Una pagina Instagram, infatti, ha riportato in lingua tedesca una notizia secondo cui Brozovic potrebbe presto raggiungere Perisic al Bayern Monaco per rifondare il centrocampo della squadra di Flick, che perderà Coutinho e quasi certamente anche Thiago Alcantara.

Come si può vedere dalla foto seguente, Brozovic ha piazzato uno dei più classici “like” che la dicono lunga sul periodo non felicissimo del centrocampista croato. E probabilmente anche sulla sua voglia di provare una nuova esperienza. Il mercato intorno a Epic Brozo, dunque, sembra potersi presto accendere.