Inter, botta e risposta tra Brozovic e un tifoso: “Vai via mezzo giocatore”. E lui replica stizzito

“Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano“. Il messaggio di un tifoso dell’Inter, sotto l’ultimo post di Marcelo Brozovic, non è evidentemente piaciuto al centrocampista croato, che aveva postato una foto con i figli.

La replica di Brozovic non si è fatta attendere ed è sembrata piuttosto stizzita. “Speriamo”, ha scritto il regista nerazzurro, con tanto di emoticon tipica del suo personaggio.

Brozovic è da tempo al centro di voci di mercato, che lo vogliono diretto in Premier League o al Bayern Monaco come sostituto di Thiago Alcantara. Finora, però, nessuna trattativa è stata aperta ufficialmente dall’Inter per la cessione del suo regista.