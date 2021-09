Brozovic, Marotta ottimista sul rinnovo. “Alternative a gennaio? Il punto”

L'Inter di Inzaghi, come quella di Conte, è Brozovic-dipendente: dal rinnovo alle possibili alternative. Ecco lo scenario

Marcelo Brozovic ha festeggiato contro lo Shakthar Donetsk la presenza numero 250 con l'Inter e proprio a Kiev ha evidenziato come il rendimento dell'Inter finisca per dipendere proprio dall'efficacia del croato, sia in termini di impostazione che in fase di interdizione. Oltre però a chiarire un aspetto tattico - Inzaghi ha tolto Brozovic al 55' ma non ha avuto l'effetto sperato con l'inserimento di Calhanoglu e l'abbassamento di Barella -, è necessario risolvere però la questione rinnovo di contratto.

"L'ex Dinamo Zagabria è in scadenza a fine anno e la trattativa per blindarlo non ha subito per ora l'accelerata sperata dal comunque ottimista Marotta", sottolinea calciomercato.com che rimarca il fatto che, in rosa, non è presente un'alternativa al croato. "Il secondo è quello delle possibili alternative, impossibili da ricercare in estate e difficili da trovare, salvo cessioni, a gennaio. Sì perché se la Brozovic-dipendenza resta un fattore positivo quando le cose vanno bene e va consolidata attraverso il rinnovo, la mancanza di alternative resta una malattia da curare in vista di partite che richiedano una scossa", chiosa il portale.