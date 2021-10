CM – Brozovic, il Milan non ha mai contattato il suo entourage: la situazione

Gli aggiornamenti da Calciomercato.com in merito ai rumors degli ultimi giorni sul futuro di Brozovic, in scadenza con l'Inter

Negli ultimi giorni, il nome di Marcelo Brozovic è stato accostato anche al Milan. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il centrocampista croato sta trattando il rinnovo con l’Inter. Dialoghi in corso tra le parti e da Calciomercato.com anche la verità in merito ai rumors sui rossoneri: “Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l’Inter, è stato accostato al Milan nei giorni scorsi. Stando a quanto constatato da calciomercato.com, il club rossonero non ha mai contattato l’entourage del Nazionale croato”, si legge.