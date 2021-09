Inter, grossa novità sul futuro di Brozovic. E i tifosi esultano

Uno dei temi caldi in casa Inter riguarda il futuro di Marcelo Brozovic, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022

Uno dei temi caldi in casa Inter riguarda il futuro di Marcelo Brozovic, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. Da quanto trapela, però, ci sono ottime notizie in arrivo. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha risposto su Twitter alla domanda di un tifoso nerazzurro. "Che io sappia... L'Inter dovrebbe avere anche un'opzione per prolungare il suo contratto". Un'indiscrezione che allontanerebbe l'ipotesi, già remota, di un addio a parametro zero e avvicinerebbe i nerazzurri all'obiettivo di blindare Brozovic, titolare inamovibile con Conte prima e con Inzaghi ora.