Inter-Brozovic, filtra ottimismo. C’è di più: “Marcelo ha fatto sapere che…”

Con il passare delle partite, arrivano sempre più conferme di quanto Marcelo Brozovic sia assolutamente indispensabile per questa Inter. Ecco perché il club sta accelerando i discorsi per il rinnovo di contratto che scade nel 2022 per blindare uno dei suoi uomini cardine. Spiega Il Giorno: " Brozovic ha fatto trapelare di voler restare . Bisogna mettersi attorno a un tavolo e trovare la quadra a livello economico. Guadagna 3,5 milioni l'anno, ha visto Calhanoglu firmare per 5 a stagione al suo recente arrivo a Milano e non si sente certo inferiore al compagno per apporto alla causa.

L'entourage sta lavorando con i dirigenti nerazzurri per arrivare a una soluzione che accontenti tutti senza gravare oltremodo sul bilancio. Fosse per Inzaghi si firmerebbe domani: il tecnico dimostra nei fatti, schierandolo sempre, la sua stima per Brozovic. Lo fa riposare solo quando il risultato è praticamente acquisito o per cause di forza maggiore. Non rinuncerebbe mai al cervello della squadra. Un'importanza che Marotta e Ausilio riconoscono, ragion per cui filtra ottimismo sulla positiva conclusione dei discorsi in essere".