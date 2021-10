Brozovic verso il rinnovo. Ma in Spagna insistono: “Il Barcellona ci pensa”

Il giocatore nerazzurro è un perno perla squadra di Inzaghi: è in scadenza ma il rinnovo non sembra in discussione. Il Barça sarebbe comunque alla finestra

Eva A. Provenzano

Quattro opzioni per il centrocampo del Barcellona: serve un rinforzo per gennaio. E secondo il quotidiano Sport c'è anche Brozovic tra i nomi a cui starebbe pensando il club catalano.

In Italia si parla di rinnovo imminente per il centrocampista che è il perno della squadra di Inzaghi e si è rivelato importantissimo anche per gli allenatori precedenti, Spalletti prima e Conte poi. Koeman starebbe cercando un calciatore 'fisico' da affiancare e Pedri e De Jong.

Il nome fatto dall'allenatore era Wijnaldum. "Un giocatore molto intenso in entrambe le aree", scrive il giornale sportivo. Il Barça ha provato a prenderlo in estate ma il PSG si è preso il giocatore. Koeman però pensa che a gennaio serva un intervento a centrocampo che dia intensità alla sua squadra. Quattro, dicevamo, le opzioni che si starebbero prendendo in considerazione: il centrocampista del Tottneham Tanguy Ndombélé che non trova continuità al club inglese, Donny van de Beek che non trova molto spazio nello United e poi Kessie e Brozovic.

Dei due giocatori di Milan e Inter, Sport scrive: "Altro nome cerchiato in rosso dai dirigenti blaugrana è il giocatore dell'Inter Marcelo Brozovic. Il giocatore croato termina il suo contratto a giugno e sarebbe un'opzione molto conveniente. In una situazione simile si trova il giocatore del Milan, Franck Kessié. Due opzioni di mercato da considerare perché i loro club preferirebbero cederli che perderli gratis a giugno".

(Fonte: sport.es)