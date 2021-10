Rinnovo Brozovic, summit anticipato a giovedì: “Firma pronta, si fa a queste cifre”

I dettagli di Tuttosport sul prolungamento di contratto del centrocampista croato, in scadenza di contratto al 30 giugno

“ Le parti hanno deciso di anticipare i tempi . L'appuntamento per iniziare a discutere del prolungamento del centrocampista croato era stato fissato per la seconda metà d'ottobre, dopo la sosta per le nazionali, ma l'incontro sarà prima. D'altronde le volontà di Brozovic e della dirigenza del club campione d’Italia collimano; Marotta e Ausilio vogliono blindare in croato e il giocatore vuole restare legato alla sua attuale squadra anche per certificare la permanenza a Milano, città perfetta anche per consentirgli al meglio lo sviluppo delle varie attività del brand "Epic Brozo". Ecco quindi che il prossimo giovedì è stato fissato l’incontro tra Ivan, il padre e agente del giocatore , insieme alla legale di fiducia della famiglia, con i vertici nerazzurri proprio per discutere del futuro del ragazzo di Zagabria che potrebbe anche presenziare al vertice, visto che tornerà a Milano dagli impegni con la Croazia martedì 12”, si legge.

Interesse per Brozovic l’hanno manifestato soprattutto PSG e Chelsea, in passato anche Barcellona e Manchester United avevano pensato al croato. Una situazione - quella del rinnovo - monitorata con grande attenzione all’estero. Ma l’Inter è pronta a chiudere e sempre dal quotidiano arrivano i dettagli economici dell’offerta: “La prima proposta della società nerazzurra dovrebbe aggirarsi sui 4.5 milioni più bonus, dunque globalmente superiore ai 5, ossia lo stipendio annuo percepito da Calhanoglu. Lo staff di Brozovic punta a massimizzare i propri emolumenti e partirà da una richiesta vicina ai 6 milioni. Filtra ottimismo e, anche se il primo vertice non sarà risolutivo, le sensazioni comuni e generali restano comunque positive. Per cui per quello che riguarda la trattativa per il rinnovo del centrocampista non sono previste tappe in salita”, conclude il quotidiano.