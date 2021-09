TS – Papà Brozovic a Milano per questioni extra Inter. Sensazioni positive sul rinnovo

Il calciatore ora guadagna 3.5 mln e ha il contratto in scadenza a giugno. Chiederà attorno a sei mln per firmare il prolungamento

Marcelo Brozovic e il possibile rinnovo con l'Inter. Non esiste ancora - sottolinea TuttoSport- una bozza di contratto ma nonostante questo ci sono sensazioni positive sulla firma. Il quotidiano torinese assicura che la volontà comune è quella di proseguire insieme. Ma ora Marcelo guadagna 3.5 mln a stagione e chiede un sostanzioso aumento. Si occuperà di tutto il papà, il signor Ivan che ieri - da quanto sostiene TS - era a Milano insieme all'avvocatessa di famiglia. Non era però a Milano per parlare con l'Inter. I dirigenti nerazzurri si sono presi un attimo di pausa. "Ma con un Inter-Real Madrid alle porte di cui poter godere e un rinnovo da discutere, tutto porta a credere che nei prossimi giorni, quando anche lo stesso giocatore rientrerà in Italia, ci possa essere un contatto per discutere del prolungamento", si legge.