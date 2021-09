Brozovic il faro. Ha fatto la sua richiesta all’Inter. “In tanti lo vorrebbero, Marotta…”

Il croato è diventato importante anche per Inzaghi e la società nerazzurra dovrà blindarlo vista la scadenza del contratto nel 2022

Questione delicata ma chiara, chiarissima. Perché Marcelo Brozovic è diventato, malgrado in passato una storia altalenante con l'Inter , il faro del centrocampo nerazzurro. Il giocatore croato non ha ancora rinnovato il suo contratto. Scade nel 2022. Ed è tra le urgenze dei dirigenti interisti. Il giocatore avrebbe chiesto sei mln per proseguire il suo rapporto con il club. Lo stipendio è simile a quello che andrà a percepire Lautaro Martinez.

Il centrocampista non è uno che parla molto, non ha mai fatto promesse d'amore all'Inter, ma c'è sempre stato e da anni ormai dirige i lavori in mezzo al campo. È un mattacchione e ha un feeling con Barella che si vede fuori e dentro dal campo. I due si cercano e si pensano: "Bare, dove sei?", è il loro slogan preferito.

"Per l’Inter Marcelo è indispensabile e Simone Inzaghi lo ha adottato dal primo momento che lo ha incrociato alla Pinetina. Il croato compirà 29 anni a novembre, quindi si prepara mediamente al penultimo contratto più importante della sua carriera. Attenzione, il penultimo è di solito quello remunerativo, almeno nelle intenzioni di chi chiede", si legge su La Gazzetta dello Sport. Perché Brozovic arriva da diverse stagioni importanti nell'Inter nelle quali è diventato un punto di riferimento, prima per Spalletti, poi per Conte e la storia cominciata con Inzaghi non sembra essere diversa. Potrebbe impegnarsi a zero a partire da gennaio e avrebbe squadre interessate a lui in Inghilterra, in Spagna e pure in Germania. "A Marotta e Ausilio converrebbe accontentarlo, conoscendo la sua richiesta e alla larga da qualsiasi tipo di follia", ha scritto la rosea sul giocatore in un articolo di Pedullà.