Brozovic, distanza colmabile sul rinnovo. Ha offerta più alta di quella dell’Inter ma…

Il croato sembra intenzionato a legarsi ancora una volta ai colori nerazzurri e c'è ottimismo sul prolungamento: ha anche abbassato le pretese iniziali

Eva A. Provenzano

Di lui si parla spesso. Per quanto è diventato importante sul campo e perché il suo rinnovo resta tra le priorità dell'Inter. Marcelo Brozovic e il club nerazzurro trattano per venirsi incontro e per trovare l'accordo prima di Natale, con il giocatore che avrebbe manifestato l'intenzione di rimanere. I colloqui, insomma, proseguono.

Il Corriere dello Sport, del croato, scrive: "Che lui sia un uomo d'ordine conclamato non è nuovo. L'Inter è disposta a riconoscere a Brozovic uno stipendio in linea con lo status di giocatore-cardine, tenendo fede a un certo tetto-ingaggi: la scadenza contrattuale fissata il prossimo giugno di per sé non spaventa più il club. E l'idea di Brozovic, che alla soglia dei trent'anni sarebbe pronto a giurare fedeltà all’Inter, si abbina alle ambizioni - allargate al percorso europeo - già inquadrate dal progetto tecnico".

Un stagione fa è arrivato lo scudetto, la squadra è riuscita a tornare agli ottavi di Champions e in questo momento è il posto evidentemente ideale di Brozovic. Marcelo non avrebbe in questo momento offerte superiori da top club, un'offerta da 6.5 mln per lui sarebbe arrivata ma da un club di livello più basso rispetto a quello nerazzurro, stando a quanto scrive il quotidiano sportivo.

La forbice

La differenza tra offerta e richiesta sarebbe di un mln, una differenza colmabile. L'intesa con l'Inter potrebbe arrivare tra i 5.8 e i 6 mln. Il giocatore avrebbe abbassato le pretese iniziali di 7 mln e per questo anche Marotta si è detto fiducioso.

(Fonte: Corriere dello Sport)