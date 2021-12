Brozovic-Inter, cifra finale e tempi. Tentare colpi impossibili? Marotta si riferiva a….

Il rinnovo di Marcelo Brozovic, ma non solo. Anche i nomi di Julian Alvarez e Karim Adeyemi in entrata per Simone Inzaghi. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha fatto il punto sulle situazioni calde degli ultimi giorni in casa Inter. Partendo proprio dal possibile rinnovo contrattuale del centrocampista croato. Ecco le sue parole, riportate da FcInter1908.it: “Brozovic? La cifra che dovrebbe mettere d’accordo tutti è attorno ai 5,5 milioni di euro a stagione. Si stanno studiando le carte adesso per arrivare all’accordo definitivo il prima possibile. Lavori in corso, resta una delle priorità e c’è ottimismo. L’Inter sta lavorando forte su Brozovic, c’è la volontà di rinnovare il contratto al giocatore il prima possibile. Le altre squadre che dall’estero si erano avvicinate a Brozovic ora hanno capito che il giocatore vuole restare. Tutti ormai hanno capito che quella è la direzione. Poi sarà da capire se ci saranno cessioni o meno a gennaio a centrocampo nell’Inter.