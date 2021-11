Inter, svelato il club che ha già fatto un’offerta a Brozovic: “Proposta sul tavolo”

Offerta dalla Premier League per Brozovic, ma l'Inter continua a essere fiduciosa per il rinnovo del croato

Marcelo Brozovic ha già un’offerta sul tavolo, ma non è convinto. Proseguono i dialoghi con l’Inter per trovare l’accordo e rinnovare il contratto, ma il giocatore ha anche una proposta dalla Premier League.

Ne parla così Calciomercato.com: “Il Newcastle pensa a Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l’Inter. Sin qui, quella dei Magpies, è l’unica offerta, extra nerazzurri, sul tavolo del croato, non convinto dalla destinazione. Per questo continua la trattativa con l’Inter, vicina alla fumata bianca”, si legge.