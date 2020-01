Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Newcastle al termine della partita di FA Cup pareggiata per 0-0 contro l’Oxford United, Steve Bruce, allenatore dei Magpies, ha espresso la sua soddisfazione per l’ingaggio di Valentino Lazaro dall’Inter (qui formula e cifre dell’affare). Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ un vero peccato che non abbia fatto in tempo a essere disponibile per questa partita, ma ci darà ancora più qualità nelle aree avversarie“.