Lazaro saluta l’Inter. Va in prestito con diritto al Newcastle: operazione da 25 milioni

Mercato in primo piano in casa Inter, sia in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi d Young e Moses, ieri ufficializzato dal club nerazzurro, ecco che abbandona uno dei giocatori arrivati in estate: Lazaro.

“L’avventura nerazzurra di Valentino è già arrivata al capolinea: l’esterno austriaco, arrivato la scorsa estate dall’Hertha Berlino, va via in prestito. Niente ritorno in Bundesliga, alla fine c’è la Premier nel suo futuro: l’accordo con il Newcastle è praticamente fatto e oggi Valentino potrebbe volare in Inghilterra per le visite mediche. Arrivato in nerazzurro per 21,5 milioni più 3 di bonus, Lazaro aveva firmato un contratto da 5 anni a 2 milioni netti a stagione. Al Newcastle andrà in prestito con diritto di riscatto in un’operazione dal valore complessivo di circa 25 milioni (la stessa cifra messa sul tavolo dai nerazzurri l’estate scorsa per portarlo a Milano). Il 23enne austriaco doveva essere l’esterno padrone della fascia destra ma non ha mai convinto. Si è infortunato quasi subito e non è riuscito a entrare completamente negli ingranaggi del sistema Conte. Doveva portare velocità, dribbling, cross. Ma alla prova pratica l’ex freestyler ha steccato praticamente sempre, impaurito da un club forse troppo grande per lui”, spiega La Gazzetta dello Sport