Bucchioni: “Inter su Milik: la richiesta del Napoli. Monitorato Locatelli, ma in cima…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni parla del mercato dell’Inter. Per il giornalista c’è l’esigenza di completare la rosa a disposizione di Conte: “Conte invece all’Inter c’è e ci resta per i motivi che abbiamo già detto (contratto), ma anche perché Zhang ha deciso di dargli fiducia. Vera o apparente lo scopriremo. Il problema è che quest’anno l’Inter deve vincere, non può essere un altro anno di crescita e basta. E allora Conte va assecondato, la rosa va completata“.

“E’ ovvio che Eriksen dovrà essere ceduto, l’ha chiesto il danese perché vuol giocare, come ha detto Marotta, e Conte non vede l’ora di togliersi questo problema. Pagato 26 milioni, non è difficile recuperare una cifra del genere, Eriksen ha estimatori in Premier, ma anche in Spagna. Pure Skriniar non è un giocatore da squadre di Conte e s’è ampiamente capito anche l’altra sera con il Borussia. La cessione estiva non è riuscita, ma secondo i giornali inglesi di ieri, il Tottenham è tornato alla carica offrendo cinquanta milioni. Se così fosse, Marotta si ritroverebbe un bel tesoretto da investire su un centrocampista e su una punta alternativa a Lukaku”.

“Difficile arrivare a Giroud, si lavora su Milik che il Napoli è pronto a cedere per meno di venti milioni per non perderlo a zero. Ma il polacco aspetta, forse sottobanco ha già un accordo con qualche società (la Juve?), ma la pista resta aperta. Per il centrocampo anche l’Inter ha monitorato Locatelli, ma in cima alla lista c’è De Paul che potrebbe diventare quel trequartista mobile del 3-4-1-2 che non ha saputo essere Eriksen. L’Udinese non scende di un euro dai 40 milioni che chiede da un anno e mezzo. Anzi, la richiesta potrebbe anche salire. Canali sempre aperti pure per Paredes che nel Psg non è titolarissimo (ha giocato soltanto il 33 per cento dei minuti in stagione) e da sempre piace a Conte. Valutazione attorno ai 20 milioni”.

(Tuttomercatoweb.com)