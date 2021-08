Burdisso: “Vlahovic? Vogliamo tenerlo e rinnovargli il contratto. Lavoriamo per questo”

Il direttore tecnico della Fiorentina ha parlato del centravanti e della volontà del club di trattenerlo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - ''Vlahovic? Vogliamo tenerlo e rinnovargli il contratto, continuiamo a lavorare su questo, il resto si vedrà''. Lo ha detto il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ai microfoni di Italia1 prima della partita di Coppa Italia con il Cosenza in un Franchi riaperto al pubblico nei settori maratona e tribuna. ''L'importante intanto è che oggi sia in campo e che sia una risorsa per noi - ha continuato Burdisso -. Vogliamo allestire una squadra competitiva e divertirci''.