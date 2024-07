"Nel pomeriggio di ieri, Alejandro Cano e Katherine Ralph, rappresentanti di Oaktree , hanno fatto visita alla sede dell'Inter di viale della Liberazione a Milano. La loro presenza a mercato in corso è occasione per ribadire la linea societaria: abbassare l'età media della rosa, preferendo investimenti su prospetti futuribili a profili più maturi calcisticamente, ma di sicuro anche più onerosi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla linea, chiara ed evidente, di Oaktree in merito al mercato che dovrà fare l'Inter.

"Ed è proprio su questa falsariga che va letto l'assalto dell'Inter a Juan Cabal e i margini ridotti per le trattative con Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez. Il ruolo (braccetto di sinistra della difesa a 3) è lo stesso, il piede mancino anche, ma Cabal ha sei anni in meno dello spagnolo e nove in meno dello svizzero e prevederebbe un impatto a bilancio molto meno significativo. Ovviamente, secondo i dirigenti nerazzurri, il classe 2001 del Verona ha dalla sua il talento e il potenziale per far parte con stabilità delle rotazioni dei Campioni d'Italia"