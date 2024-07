Per tamponare l’emergenza nata dopo il ko di Buchanan in Coppa America, l'Inter ha individuato in Juan Cabal la tessera mancante del mosaico. Il club nerazzurro ha già trovato l'accordo con l'entourage del giocatore, ora serve trovare quello con il Verona. Come riporta Calciomercato.com, da viale della Liberazione spiegano che il nome di Cabal viene seguito più o meno dal mese di gennaio, quando il difensore è stato segnalato.