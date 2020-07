Inter, ecco il ‘prossimo Lautaro’. C’è un nome da depennare dalla lista: “Motivi caratteriali”

Giocatori esperti e vincenti, certo. Ma anche giovani di grande talento da far crescere e far diventare determinanti. L‘Inter si muove sul mercato su più fronti, nel tentativo di costruire una squadra competitiva. E, in questo senso, in attacco, qualora dovesse partire Lautaro Martinez direzione Barcellona, oltre a Dzeko si fa il nome di Cunha, giovane attaccante brasiliano dell’Hertha Berlino. Potrebbe essere lui il “nuovo Lautaro” in caso di addio dell’argentino. Secondo il Corriere dello Sport, invece, da scartare l’ipotesi Jovic, accantonato dai dirigenti nerazzurri per motivi caratteriali:

“Sempre a proposito di attacco, dovesse davvero partire (Lautaro, ndr), si lavorerà comunque su un nuovo potenziale Lautaro, quindi una punta giovane da far crescere. E, infatti, viene valutato il profilo di Cunha dell’Hertha di Berlino, mentre ha perso colpi, per ragioni caratteriali, l’idea di chiedere al Real il prestito di Jovic. Da sottolineare pure che la dirigenza vedrebbe di buon occhio un altro anno di prestito per Sanchez, mentre Conte ha qualche dubbio in più“.

(Fonte: Corriere dello Sport)