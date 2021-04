Inter, altri soldi al Cagliari per Barella? CdS: “In arrivo un altro bonus”

Il centrocampista sardo è un punto fermo dei nerazzurri: il costo del suo trasferimento può aumentare ulteriormente

Ci ha messo pochissimo per diventare un pilastro dell'Inter: la crescita esponenziale di Nicolò Barella ha reso felice la dirigenza nerazzurra, sempre più convinta dell'investimento fatto due estati fa e che ora si ritrova in casa uno dei migliori centrocampisti d'Italia e non solo. Un trasferimento che fece discutere, considerati soldi sborsati per convincere il Cagliari a lasciarlo partire. Cifra che oggi, come scrive il Corriere dello Sport, può ulteriormente aumentare: