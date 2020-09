Cagliari in pressing per Nainggolan ma l’Inter non fa passi indietro: ecco la richiesta

Il Cagliari continua il pressing su Radja Nainggolan ma l’Inter ha assunto una posizione chiara e netta: no al prestito, sì ad eventuali offerte che arriveranno per l’ex centrocampista della Roma. Nel frattempo, Nainggolan ha iniziato ad allenarsi ad Appiano Gentile in attesa del raduno che inizierà lunedì con il resto dei compagni. “Dalla Sardegna non perdono le speranze e quotidianamente lanciano segnali, anche se l’Inter, per ora, non intende prestarlo nuovamente a costo zero”, il commento di Tuttosport.