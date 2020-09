Sky – Vidal, niente risoluzione col Barça: ecco perché. Nainggolan? La posizione dell’Inter

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale, in casa Inter c’è sinergia assoluta tra Conte e la dirigenza dell’Inter: le trattative di calciomercato sono totalmente condivise e c’è intesa tra le parti. Come evidenziato da Di Marzio, uno dei temi più importanti per Conte era la comunicazione e, come ha anche ribadito Ausilio, l’Inter in questo periodo non può completare operazioni che richiedono sforzi economici importanti.

VIDAL E NAINGGOLAN – Intanto non ci sono novità su Vidal in ottica Inter anche perché il cileno non ha ancora risolto il suo contratto con il Barcellona. L’ex Juve deve risolvere una causa con il club blaugrana circa i bonus non corrisposti e ballano 5 o 6 milioni di euro. L’Inter, poi, ha assunto una posizione forte su Nainggolan: i nerazzurri dicono no al prestito – il Cagliari ci prova ancora – ma ascoltano eventuali offerte.