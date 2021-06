La Nuova Sardegna – Il Cagliari sulle tracce di Dimarco: operazione complicata

Dimarco è uno dei calciatori dell'Inter con più estimatori in giro per la Serie A. Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbe solo il Torino

Marco Macca

Federico Dimarco è uno dei calciatori dell'Inter con più estimatori in giro per la Serie A. Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbe solo il Torino di Ivan Juric, suo allenatore all'Hellas Verona e suo grande estimatore. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, in fila ci sarebbe anche il Cagliari come possibile erede di Lykogiannis, sul quale c'è la Lazio.

L'operazione, comunque, resta molto complicata, dato che, come confermato dal procuratore del calciatore, Dimarco vuole restare all'Inter per giocarsi le proprie chance con Simone Inzaghi.

(Fonte: La Nuova Sardegna)