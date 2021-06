Sponsor, Inter parla con colosso tecnologico: “Zhang tratta, c’è la cifra con bonus”

Non c'è solo il mercato a tenere banco in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, è sempre alla ricerca dal main sponsor

Non c'è solo il mercato a tenere banco in casa Inter . Il club nerazzurro, infatti, è sempre alla ricerca dal main sponsor che prenderà il posto di Pirelli, al passo d'addio dopo 25 anni di matrimonio (anche se l'azienda milanese resterà con un altro ruolo). Come scrive la Gazzetta dello Sport, Steven Zhang punta a ottenere circa 25 milioni di euro a stagione, anche se la cifra, causa pandemia, potrebbe essere leggermente più bassa. Scrive la rosea:

"All’ad finanziario Antonello, toccherà invece pagare entro fine mese le mensilità arretrate di marzo, aprile e maggio. Per quella di giugno c’è tempo fino al 30 settembre. L’altro nodo da sciogliere entro fine giugno è quello del main sponsor. L’Inter punta a monetizzare lo scudetto con un contratto che porti 25 milioni a stagione. La questione è sul tavolo di Zhang da tempo, congelata un po’ per la pandemia, un po’ per la priorità data al tema finanziamento. Al momento ci sarebbero diversi interlocutori (tra cui uno del ramo tecnologico), ma nessuno ancora disposto ad arrivare alle cifre sperate dal club. Si potrebbe chiudere a 20 milioni più bonus. Ma bisogna fare in fretta".