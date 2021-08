Sky – Caicedo, niente Inter: accordo col Genoa, arriva a titolo definitivo

Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile tentativo dell'Inter per Felipe Caicedo ma l'attaccante ha trovato l'accordo col Genoa

Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile tentativo dell'Inter per Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoregno, però, lascerà la Capitale per approdare al Genoa. A riportarlo è Sky Sport che racconta anche i dettagli dell'affare:

"Genoa scatenato in questo finale di mercato: il club rossoblù dopo aver chiuso per Nikola Maksimovic (4 anni di contratto per l'ex difensore di Torino e Napoli), ha raggiunto in queste ore un accordo anche per Felipe Caicedo. L'attaccante si trasferirà dalla Lazio a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale con il Genoa. Dopo aver trovato l'intesa con la società biancoceleste nei giorni scorsi, è arrivato l'ok definitivo anche da parte del calciatore, convinto dal progetto del club del presidente Preziosi".