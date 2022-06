Caicedo, niente riscatto: lascia l’Inter e torna al Genoa. “Ecco dove potrebbe andare”

Il futuro di Felipe Caicedo non sarà all'Inter. L'attaccante ecuadoregno non verrà riscattato dal club nerazzurro

Il futuro di Felipe Caicedo non sarà all'Inter. L'attaccante ecuadoregno, che ha collezionato tre presenze in nerazzurro, non verrà riscattato e tornerà al Genoa, in attesa di discutere sulla nuova destinazione. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport che lancia come possibilità numero 1 il Qatar.