Cairo: “Bremer-Inter? Gli ho fatto promessa ma se Skriniar vale 70…”

Così Urbano Cairo, presidente del Torino, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la stagione 2022/23

“C’è un prezzo giusto per Bremer? C’è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la stagione 2022/23, a proposito della possibile cessione del difensore brasiliano.