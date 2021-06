Niente Inter, De Paul all’Atletico Madrid: svelato il suo nuovo ingaggio

Le cifre del nuovo contratto dell'argentino, pronto a trasferirsi a Madrid dal Cholo Simeone per giocare la Champions

Rodrigo De Paul lascerà l’Udinese e la Serie A. Accordo trovato tra il club friulano e l’Atletico Madrid. Come svela TMW, “la firma sul contratto dovrebbe arrivare a Buenos Aires la prossima settimana e l'argentino, impegnato in questi giorni in Copa America, avrà un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, bonus inclusi, per i prossimi 5 anni”, si legge. Niente Inter e Milan, De Paul va all’Atletico.