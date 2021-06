Pedullà – Mercato Inter, è fatta per De Paul all’Atletico Madrid: i dettagli dell’operazione

Rodrigo De Paul sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. E' quanto sostiene Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia

Rodrigo De Paul sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. E' quanto sostiene Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, secondo cui il centrocampista argentino, spesso accostato anche all'Inter, sarebbe prossimo al trasferimento in Spagna. I Colchoneros, infatti, avrebbero trovato l'accordo con l'Udinese per chiudere l'affare sulla base di 35 milioni di euro circa. Al giocatore, invece, un contratto di cinque anni. De Paul, dopo aver assaporato l'Inter per tanto tempo, lascia dunque la Serie A: il futuro è all'Atletico Madrid.