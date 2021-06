Via Hakimi, poi l’Inter sfida Juve e Barça per Gosens: c’è il prezzo

Le novità di mercato sull'esterno tedesco, impegnato agli Europei e cercato dalle big d'Italia e non solo

Robin Gosens si è preso la scena con la sua Germania agli Europei e ora ci sono le big d’Italia (Inter e Juve) e non solo sulle tracce dell’esterno di proprietà dell'Atalanta. Grande protagonista anche nella scorsa stagione con Gian Piero Gasperini, il tedesco ha una valutazione chiara per il club bergamasco.

Come svela il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo, “il Barcellona ha chiesto informazioni, sentendosi rispondere il solito: 40 milioni di euro, con i blaugrana che potrebbero utilizzare una contropartita per abbassare l’eventuale costo. Certo, ci sono sia l’Inter (che prima deve cedere Hakimi) sia la Juventus, per chiara richiesta di Allegri, da quando è tornato in bianconero. Nei mesi scorsi Gosens ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2024, con opzione per arrivare fino al 2025”, si legge.