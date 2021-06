Inter, è sfida al Genoa per un portiere: “Tanti estimatori, la situazione”

I nerazzurri si muovono per regalare a Simone Inzaghi il terzetto di estremi difensori richiesto: quanta concorrenza

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Marco Silvestri per la porta. Anche il Genoa pensa all’estremo difensore tra le alternative a Mattia Perin, che tornerà alla Juve dopo il prestito. Come spiega Il Secolo XIX oggi, “la pista che porta al portiere dell’Hellas non è semplice, visti i tanti estimatori, anche se il Genoa è in corsa. Silvestri piace all’Inter come possibile vice-Handanovic, e anche a Torino e Cagliari”, si legge.