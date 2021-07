Inter, Dumfries preferito di Inzaghi da oltre un mese: retroscena sull’interesse

L'olandese è il profilo più apprezzato dal nuovo allenatore nerazzurro per un particolare motivo: il retroscena sull'interesse

Non si tratta di un colpo di fulmine dell’Europeo, anzi. L’Inter già prima aveva fatto a Simone Inzaghi, scelto per la panchina dopo l’addio di Antonio Conte, il nome di Denzel Dumfries. Nel dettaglio entra La Repubblica, che svela un interessante aneddoto sulla situazione: “Quando i dirigenti nerazzurri invitarono Simone Inzaghi a studiare il profilo di Denzel Dumfries, forte esterno destro del Psv Eindhoven, non era nemmeno cominciato l'Europeo. Un mese abbondante dopo, l'olandese classe 1996 resta la prima scelta per coprire il posto in campo, e nel cuore dei tifosi, lasciato da Achraf Hakimi”, si legge.