Ausilio nicchia su Onana, Sky: “Volontà Inter chiara per la nuova stagione”

Nonostante le smentite del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, secondo Sky Sport i nerazzurri sono decisi ad andare avanti per André Onana. Il club ha intenzione di bloccarlo per la prossima stagione, quando potrà tornare in campo (a novembre) dopo la violazione delle regole anti-doping dello scorso febbraio. Il contratto di Onana è in scadenza nel 2022 e per questo ora i nerazzurri stanno provando a bloccarlo.