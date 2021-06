Ausilio: “Stop cessioni big dopo Hakimi. La verità su Calhanoglu, Onana e Raspadori…”

Le parole del direttore sportivo nerazzurro sul mercato tra cessioni e possibili nuovi arrivi

“Non è penso la serata giusta. Bonan è diventato più cattivo di Di Marzio (sorride, ndr). Raspadori posso solo dire che è un giocatore che tutta Italia apprezza per qualità e serietà, lo conosco e apprezzo dai tempi del settore giovanile. Secondo me se lo godrà ancora il Sassuolo per un po’ di tempo, Carnevali è uno tosto, non vende facilmente e non siamo nelle condizioni di presentarci in modo serio per Raspadori. Pensiamo non sia sul mercato e il nostro parco attaccanti è completo”.