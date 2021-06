Inter, tutti pazzi per Barella: si muovono cinque big europee per Nicolò

Il centrocampista nerazzurro si sta mettendo in mostra anche agli Europei dopo la vittoria dello scudetto con l'Inter

Si sta mettendo in mostra anche in Nazionale, agli Europei, dopo una super stagione all’Inter. Nicolò Barella continua brillare e gli estimatori per lui aumentano. Come svela La Gazzetta dello Sport, “è nel mirino di Bayern, Real, Arsenal, Tottenham e Liverpool”, si legge. Sempre più squadre interessate, Barella però si vede nerazzurro anche in futuro e aspetta il rinnovo.